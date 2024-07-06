التعبئة التربوية في "حزب الله" هنّأت الطلاب على إنجاز الإمتحانات الرسمية

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هنأت التعبئة التربوية في "حزب الله"، في بيان، "الطلاب على إنجاز الامتحانات الرسمية في ظل الاعتداءات الاسرائيلية الهمجية على لبنان"، وأعربت عن تقديرها عاليًا "ما عبّروا عنه من التزامهم بأداء الامتحانات كأحد أوجه الصمود والتحدي والمقاومة لهذا العدو الغادر".كما ثمّنت "الجهود الجبّارة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي بشخص وزيرها ومديرها العام ودائرة الامتحانات الرسمية وفريق العمل في الوزارة والمناطق التربوية ولجان الامتحانات والتفتيش التربوي، وكذلك المدير العام للتعليم المهني والتقني وموظفو المديرية وكل من ساهم في إنجاز هذا العرس الوطني". (الوكالة الوطنية للإعلام)