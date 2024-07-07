27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إشكال خلال حفل زفاف في عكار.. وهذه تفاصيله
Lebanon 24
07-07-2024
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال داخل حفلة زفاف في المباركيّة ببلدة عين الذهب بين آل خليل وشبان من الجنسيّة الفلسطينية وأسفر عن سقوط جرحى أحدهم في حالة حرجة وقد تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للعلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داخل ناد رياضيّ... إشكال وإطلاق نار
Lebanon 24
داخل ناد رياضيّ... إشكال وإطلاق نار
08/07/2024 02:03:24
08/07/2024 02:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
08/07/2024 02:03:24
08/07/2024 02:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي: لا يستطيع أحد أن يقول إنه فاز في الانتخابات
Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي: لا يستطيع أحد أن يقول إنه فاز في الانتخابات
08/07/2024 02:03:24
08/07/2024 02:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية في طرابلس
Lebanon 24
اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية في طرابلس
08/07/2024 02:03:24
08/07/2024 02:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال
داخل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
Lebanon 24
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
23:00 | 2024-07-06
06/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
05:00 | 2024-07-07
07/07/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-07-07
07/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
00:33 | 2024-07-07
07/07/2024 12:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
04:25 | 2024-07-07
07/07/2024 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:40 | 2024-07-07
في طرابلس.. أطلق عليه النار فأصابه في رجله
15:30 | 2024-07-07
الموت يغيّب النائب السابق أنور الصباح
15:25 | 2024-07-07
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
15:16 | 2024-07-07
في المجلس العاشورائي المركزي.. هذا ما قاله نصرالله عن معركة الجنوب
15:14 | 2024-07-07
للمرة الأولى.. حزب الله يعلن استهداف مركز استطلاع في جبل حرمون بالجولان وهذه اهميته
15:13 | 2024-07-07
في ساحة التل طرابلس.. اطلق النار من سلاح حربي وهرب!
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 02:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 02:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
08/07/2024 02:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24