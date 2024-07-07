إشكال خلال حفل زفاف في عكار.. وهذه تفاصيله

وقع إشكال داخل حفلة زفاف في المباركيّة ببلدة عين الذهب بين آل خليل وشبان من الجنسيّة الفلسطينية وأسفر عن سقوط جرحى أحدهم في حالة حرجة وقد تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للعلاج.

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