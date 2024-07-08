بسبب تصريح عن "حزب الله".. إسرائيليون غاضبون من وزير دفاعهم!

نشرَت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ سكان المستوطنات الإسرائيلية الذين تم إجلاؤهم من منازلهم عند الحدود مع لبنان بسبب الإشتباكات مع "حزب الله"، يشعرون بالغضب الشديد إثر كلام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأخير من جبل الشيخ والذي قال إن تل أبيب ستواصل القتال حتى إحضار حزب الله إلى التسوية وبالتالي إعادة المستوطنين إلى ديارهم.

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كذلك، ذكر غالانت إنه "إذا وصلنا إلى تسوية لعودة المختطفين في غزة فهذا لا يلزمنا بوقف إطلاق النار مع حزب الله"، وتابع: "نحن نعمل على تقليل قدرات العدو على العمل وهذا ما نفعله على كل الجبهات. لقد قتلنا نحو 450 عنصراً من حزب الله في جنوب لبنان وهذا أمر مهم جدًا، كما أننا قتلنا 15 من قادة الألوية و 3 من قادة الفرق من حزب الله. عدونا لا يفهم سوى لغة القوة سواء في غزة أو لبنان، وعلينا مواصلة الاستعداد على الحدود الشمالية مع لبنان".

إزاء ما قاله غالانت، يقول تقرير "معاريف" الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ هناك مستوطنين إسرائيليين وجدوا أن كلام غالانت لا يُمثل سوى شعارات فارغة لن تقود إلى النصر، وأضاف: "يقول رافائيل سلاب، وهو من الذين تمّ إجلاؤهم من مُستوطنة كريات شمونة إن ما يحصل لا يُصدق، فغالانت جاء إلى الشمال ولم يتحدث عن النصر. يجب على وزير دفاع إسرائيل أن يؤكد هذا الأمر، أي النصر. هذه الكلمة ليست لعنة، ويجبُ أن تقال بصوتٍ عالٍ".

في غضون ذلك، يقول تقريرٌ آخر لـ"معاريف" أيضاً إنَّ "حرب الاستنزاف بين حزب الله وإسرائيل ما زالت مُستمرة منذ 9 أشهر، وقد أودت حتى الآن بحياة 18 جندياً و 10 مدنيين"، وأضافت: "السُّكان يعيشون في حالة من عدم اليقين وأمام علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت إسرائيل ستصلُ إلى تسوية سياسية مع حزب الله أو أنها ستشنّ حرباً شاملة في لبنان".

ويوضحُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنَّ ما يبدو هو أنّ هناك أكثر من 1030 إصابة للمباني والبنى التحتية المدنية والعامة نتيجة الصواريخ والطائرات المُسيرة والقذائف الصاروخيّة التي تم إطلاقها من لبنان، وأضاف: "المستوطنات الـ5 التي تضرّرت فيها معظم المنازل والمباني والبنى التحتية العامة هي على النحو التالي: كريات شمونة (147 مبنى متضرراً) – المنارة (130 مبنى متضرراً) – المطلة (121 منزلاً متضرراً) – شلومي (115 مبنى متضرراً) – عرب العرامشة (88 منزلاً متضرراً)".

وأكمل التقرير: "حتى الآن، وبسبب المخاطر الأمنية، فقد تمَّ فحص 800 مبنى أصيبوا بإطلاق النار، وتُظهر المُعاينة أن مستعمرة المنارة تعرضت لإصابات خطيرة جداً. ما تبين هو أن 65 منزلاً في المستعمرة أصيب بأضرار مُتوسطة إلى شديدة من إجمالي 130 مبنى تعرضوا لأضرار بسبب قصف حزب الله".

وذكر التقرير أنهُ وفقاً لبيانات سابقة نشرها معهد "ألما" للأبحاث الأمنية في إسرائيل، فإنَّ حزب الله نفذ 2295 هجوماً ضدّ إسرائيل اعتباراً من يوم 8 تشرين الأول الماضي ولغاية 1 تموز الجاري، ويُضيف: "94.3% من الهجمات ضد إسرائيل تتمّ في نطاق 0-5 كيلومترات من خط الحدود إلى البؤر الاستيطانية والمستوطنات المُحاذية للسياج، مثل المطلّة، شاتولا أو شلومي".

وتابع: "بحسب معهد ألما، فإنّ 3.1% من الهجمات تقعط في نطاق 5-10 كم من خط الحدود، بينما 1.9% من العمليات التي ينفذها حزب الله تقع في نطاق 10-20 كيلومتراً من خط الحدود بينما 0.65% من الهجمات تقع في نطاق 20-30 كيلومتراً من خط الحدود، في حين أن 0.05% من الهجمات تأتي من مدى يزيد عن 30 كيلومتراً من خط الحدود".