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لبنان

على طريق ضهر البيدر.. حاول أن يهرّب أحد المطلوبين فوقع في كمين محكم

Lebanon 24
08-07-2024 | 07:10
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أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ صادر عنها أنّه "ضمن إطار خطّة وضعتها وحدة الشّرطة القضائية، وتهدف إلى توقيف مطلوبين على مختلف الأراضي اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة عن قيام المدعو "ن. ق." (مواليد عام 1996، لبناني)
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باستخدام "جيب" ذات زجاج حاجب للرؤيّة ولوحاتها مزوّرة لنقل مطلوب للقضاء من بيروت الى البقاع".

أضاف البلاغ:" بتاريخ 30-6-2024، نصبت قوّة من المجموعة المذكورة كمينًا محكمًا في محلّة ضهر البيدر، أدّى الى توقيف (ن. ق) المذكور، على متن الـ"جيب" وبرفقته (ح. م. مواليد عام 1997، لبناني)، وهو مطلوب بموجب 5 ملاحقات عدليّة بجرائم مخدّرات وتجارة أسلحة. وضبط بحوزتهما ظرفين من المخدّرات". 

وختم البلاغ:" تم تسليمهما إلى المراجع المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما عملًا بإشارة القضاء المختص".
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