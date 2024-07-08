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لبنان

في صور... وفاة عامل بناء سقط من الطابق الرابع!

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "أ. ع" البالغ من العمر 30 عامًا توفي إثر سقوطه عن سقالة من الطابق الرابع خلال عمله في تلبيس الحجر الصخري عند مفرق معركة قرب مدينة صور.

وبحسب المعلومات فالشاب من الجنسية السورية وهو متزوج ولديه أولاد، وتم نقله إلى مستشفى جبل عامل.
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