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لبنان

"المخابرات" تدخل برج البراجنة.. من أوقفت هناك؟

Lebanon 24
08-07-2024 | 13:28
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة المواطن (ا.ش.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار على أشخاص ما أدى إلى مقتل مواطنة بتاريخ 8/11/2023، السلب بقوة السلاح والاعتداء على مواطنين، الاتجار بالأسلحة والدراجات النارية المسروقة، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات، وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي ومبلغ من المال.
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كذلك، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات المواطنين (ق.س.) و(ا.س.) و(ح.ح.) في منطقتَي سهل اللبوة – الرشيدية والبزالية لإقدامهم على نقل 43 سوريًّا دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
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