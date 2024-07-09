المرتضى: انتصارنا نحن واخوتنا في فلسطين حتميٌّ

كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على منصة "أكس": "يترافق رأس السنة الهجرية مع بداية المسيرة الكربلائية، وفي ذلك حكمةٌ ربّانية أنّ الحياة منذ بدايتها طريقُ جهادٍ في سبيل الحقّ حتى إحقاقه أو الإستشهاد.

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‏من هنا تبدو الآلام الحسينية تتويجًا لسمو الفضائل والقيم على كلّ تفاصيل الحياة البشرية، ودعوةً دائمة لمواجهة الظالمين، مهما حاول الظلمة والظلاميون إخمادها.

‏إنتصارنا وأخوتنا في ⁧‫#فلسطين‬⁩ على أعداء الإنسانية حتميٌّ كانتصار الدم على السيف، وانتصار الحقّ على الباطل... إنّ الباطل كان زهوقا.

‏أعظّم الله الثواب!







يترافق رأس السنة الهجرية مع بداية المسيرة الكربلائية، وفي ذلك حكمةٌ ربّانية أنّ الحياة منذ بدايتها طريقُ جهادٍ في سبيل الحقّ حتى إحقاقه أو الإستشهاد.



‏من هنا تبدو الآلام الحسينية تتويجًا لسمو الفضائل والقيم على كلّ تفاصيل الحياة البشرية، ودعوةً دائمة لمواجهة الظالمين، مهما حاول الظلمة والظلاميون إخمادها.



‏إنتصارنا وأخوتنا في ⁧‫فلسطين‬⁩ على أعداء الإنسانية حتميٌّ كانتصار الدم على السيف، وانتصار الحقّ على الباطل... إنّ الباطل كان زهوقا.



‏أعظّم الله الثواب!".