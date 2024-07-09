المرتضى: انتصارنا نحن واخوتنا في فلسطين حتميٌّ

كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على منصة "أكس": "يترافق رأس السنة الهجرية مع بداية المسيرة الكربلائية، وفي ذلك حكمةٌ ربّانية أنّ الحياة منذ بدايتها طريقُ جهادٍ في سبيل الحقّ حتى إحقاقه أو الإستشهاد.
من هنا تبدو الآلام الحسينية تتويجًا لسمو الفضائل والقيم على كلّ تفاصيل الحياة البشرية، ودعوةً دائمة لمواجهة الظالمين، مهما حاول الظلمة والظلاميون إخمادها.
إنتصارنا وأخوتنا في #فلسطين على أعداء الإنسانية حتميٌّ كانتصار الدم على السيف، وانتصار الحقّ على الباطل... إنّ الباطل كان زهوقا.
أعظّم الله الثواب!
يترافق رأس السنة الهجرية مع بداية المسيرة الكربلائية، وفي ذلك حكمةٌ ربّانية أنّ الحياة منذ بدايتها طريقُ جهادٍ في سبيل الحقّ حتى إحقاقه أو الإستشهاد.
من هنا تبدو الآلام الحسينية تتويجًا لسمو الفضائل والقيم على كلّ تفاصيل الحياة البشرية، ودعوةً دائمة لمواجهة الظالمين، مهما حاول الظلمة والظلاميون إخمادها.
إنتصارنا وأخوتنا في فلسطين على أعداء الإنسانية حتميٌّ كانتصار الدم على السيف، وانتصار الحقّ على الباطل... إنّ الباطل كان زهوقا.
أعظّم الله الثواب!".