Advertisement

لبنان

سلام من دار الفتوى: الخطاب الطائفي لا يساعد في هذه المرحلة الصعبة

Lebanon 24
09-07-2024 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1220792-638561275496573992.png
Doc-P-1220792-638561275496573992.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا لنبارك لسماحته بالسنة الهجرية ونتمنى له وللدار الكريمة الصحة والسلام والاستقرار والهدوء الدائم بتيسير أمور البلد والتوازن المطلوب اليوم بهذه المرحلة الصعبة".
Advertisement
 
وأضاف: "تطرقنا للمواضيع العامة بما فيه الوضع الاقتصادي بالبلد والوضع الاجتماعي والخطاب الطائفي المذهبي العالي النبرة الذي لا يضر ولا يفيد البلد ولا يساعد في هذه المرحلة الصعبة الذي يجب أن نكون إلى جانب بعض شعبا واحدا ووطنا واحدا تجاه العدو الذي يتربص بلبنان وبمستقبل لبنان، وتحدثنا في الأمور المعيشية وغلاء كلفة الاستشفاء وضبط حركة التفلت في أسعار الطبابة وإرتفاع أسعار العمليات والدواء في المستشفيات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2024-07-09
07:04 | 2024-07-09
06:52 | 2024-07-09
06:39 | 2024-07-09
06:32 | 2024-07-09
06:30 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24