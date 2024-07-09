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لبنان

وزير التربية تلقى اتصالًا من الراعي.. وهذا ما وعد به

Lebanon 24
09-07-2024 | 08:43
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 تلقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور عباس الحلبي اتصالاً هاتفيا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ، هنأه فيه بإنجاز الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الراهنة ، مؤكدا "أهمية المحافظة على الشهادة الرسمية اللبنانية للانتقال إلى مرحلة التعليم العالي" .
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ووجه البطريرك الراعي الدعوة إلى الوزير الحلبي لزيارة المقر البطريركي الصيفي في الديمان . 

بدوره شكر الوزير الحلبي للبطريرك الراعي " اتصاله واهتمامه ورعايته للتربية وقضاياها "، مقدرا هذا الاتصال، وواعدا بـ"العمل بكل زخم مع جميع الشركاء لإنجاز المناهج التربوية الجديدة"، كما وعد بتلبية الدعوة إلى الديمان . 

من جهة  ثانية استقبل الوزير الحلبي وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب أكرم شهيب وأمين السر العام ظافر ناصر ، ووكيل التربية سمير نجم ، وتلقى تهنئة الحزب بإنجاز الامتحانات الرسمية ، وكانت مناسبة لعرض العديد من الأمور التربوية . 

كذلك استقبل الوزير الحلبي النائب أحمد الخير وكان عرض للقضايا التربوية العائدة لمنطقته . 

كما استقبل النائب السابق الدكتور محمد الحجار يرافقه نجله رشيد ، وذلك لعرض قضايا تربوية . 

ثم استقبل المحامي جوزف أبو شرف . 

وبعد ذلك استقبل المطرب معين شريف الذي شكر الوزير على عنايته الخاصة بمدرسة اليمونة الرسمية التي كان والده مديرا لها سابقا . 

من جهة أخرى اجتمع الوزير الحلبي مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق على رأس وفد من كبار المسؤولين في المركز ، وكان عرض للتحضيرات لاجتماع الهيئة العليا للمناهج التربوية .

في إطار آخر تابع الوزير الحلبي مع المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورئيس دائرة الامتحانات الرسمية ربيع اللبان انطلاق تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية ووجه الوزير التحية إلى الأساتذة الذين تجاوبوا بكثافة مع الدعوة إلى المشاركة في التصحيح ، مقدرا جهودهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير .

 
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