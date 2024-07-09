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لبنان

إخماد حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في الكنيسة

Lebanon 24
09-07-2024 | 10:11
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل خيمة للنازحين السوريين في الكنيسة - عكّار.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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