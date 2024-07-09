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لبنان
صواريخ أُطلقت من لبنان على إسرائيل.. استهدفت هذه القاعدة العسكرية
Lebanon 24
09-07-2024
|
11:07
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ تم رصدها أُطلقت من لبنان باتجاه الجولان.
وأوضحت المعلومات أن الصواريخ التي تم إطلاقها استهدفت قاعدة "كيلع" العسكرية الإسرائيلية شمال الجولان.
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ودوت صفارات الإنذار فورًا، في حين لم تفد المعلومات عن قدرة منظومة القبة الحديدية على اعتراض الصواريخ.
لبنان
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