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لبنان

صواريخ أُطلقت من لبنان على إسرائيل.. استهدفت هذه القاعدة العسكرية

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:07
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ تم رصدها أُطلقت من لبنان باتجاه الجولان.
 
وأوضحت المعلومات أن الصواريخ التي تم إطلاقها استهدفت قاعدة "كيلع" العسكرية الإسرائيلية شمال الجولان.
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ودوت صفارات الإنذار فورًا، في حين لم تفد المعلومات عن قدرة منظومة القبة الحديدية على اعتراض الصواريخ.

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