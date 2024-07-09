صواريخ أُطلقت من لبنان على إسرائيل.. استهدفت هذه القاعدة العسكرية

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ تم رصدها أُطلقت من لبنان باتجاه الجولان.

وأوضحت المعلومات أن الصواريخ التي تم إطلاقها استهدفت قاعدة "كيلع" العسكرية الإسرائيلية شمال الجولان.

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ودوت صفارات الإنذار فورًا، في حين لم تفد المعلومات عن قدرة منظومة القبة الحديدية على اعتراض الصواريخ.