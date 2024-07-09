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لبنان

التوتّر مستمرّ جنوباً.. هذه آخر المستجدات الميدانية هناك

Lebanon 24
09-07-2024 | 13:51
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نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، غارتين جويتين على أطراف بلدتي القصير وتولين.

ووفقاً للمعلومات، ان الطيران الحربي شن غارة على محيط القصير ولم ينفجر الصاروخ.


كذلك، استهدفت المدفعية الاسرائيلية اطراف بلدتي الجبين والناقورة.
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وكان قد أفيد باندلاع النيران في احراش راشيا الفخار نتيجة القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية والمضيئة.
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