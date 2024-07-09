إقترحات عدّة تتعلّق بقصر بسترس.. إليكم ما اتفق عليه في جلسة اليوم بشأنه

إطلع مجلس الوزراء في جلسته اليوم على موضوع مبنى وزارة الخارجية والمغتربين (قصر بسترس).



وبعد المداولة، قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الاشغال العامو والنقل، وزير الخارجية، وزير السياحة ورئيس إدارة الأبحاث والتوجيه لدرس الاقتراحات المرفوعة حول قصر بسترس من نائب رئيس المجلس.

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