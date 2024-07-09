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لبنان
جعجع يسدي خدمة لبري!
Lebanon 24
09-07-2024
|
23:15
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كتب عماد مرمل في" الجمهورية": ليس خافياً ان الخلاف بين بري وجعجع تصاعد في هذه المرحلة، ومع ذلك كان لافتاً ان رئيس المجلس أكد رفضه دعوة النواب إلى الحوار أو التشاور بمن حضر، لإخراج مسألة انتخاب رئيس الجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة، مشدّداً على أنه يتطلع نحو الدعوة إلى حوار جامع لا يتوخى كسر فريق أو عزله»، وذلك في إشارة واضحة الى حرصه على مشاركة «القوات» في اي لقاء حواري او تشاوري، لمعرفته بأن إنجاز الاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى محاولة تأمين أوسع توافق ممكن حوله، قبل اللجوء إلى آخر الدواء وهو الكي الانتخابي، وفق آلية الجلسات المتتالية، اذا تعذر التفاهم. يعرف بري ان مسألة انتخاب رئيس الجمهورية الماروني تنطوي على حساسية مسيحية الى جانب حساسيتها الوطنية، ولذلك هو يفضل ان تكون «القوات»، بما تعكسه من تمثيل نيابي شريكة في التشاور المفترض بمعزل عن تخصصها المستجد في التصويب السياسي عليه.
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كذلك، يفترض بري ان وظيفة التشاور المقترح هي حل مشكلة موجودة، وليس اختراع مشكلة اضافية من خلال مقاطعة البعض لهذا التشاور.
في المقابل، يبدو جعجع وكأنه يسدي عبر اعتراضه على التشاور المقترح، خدمة غير مقصودة لبري، ويساهم في إراحته وتخفيف الحرج عنه، ذلك أن رئيس المجلس يعرف ان التزامه بالذهاب إلى جلسات متتالية، إذا أخفق التشاور المقيد بمهلة، انما ينطوي على مغامرة سياسية، لأنه من غير المعروف سلفاً الى ماذا ستؤول تلك الجلسات، وماذا سيكون مصير ترشيح حليفه سليمان فرنجية.
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