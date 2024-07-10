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لبنان

نصاب الجمعية العمومية لجمعية المصارف لم يكتمل

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:10
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لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لجمعية المصارف الذي كان مقررا انعقادها اليوم.

وبحسب مصادر مصرفية، فان المجلس الحالي للجمعية يبقى يمارس مهامه بانتظار تعيين موعد ثان للجمعية العمومية. (ال بي سي)
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