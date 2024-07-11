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لبنان

تعميم صورة مطلوب بجرم سرقة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
11-07-2024 | 12:16
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مطلوب مجهول الهوية أقدم على السرقة من داخل أحد المتاجر التجارية.
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لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين يعرفون عنه شيئاً أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 810170-01 أو 810171-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقاً للقانون". 
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