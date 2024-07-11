في هذه المنطقة.. نائب يتقدم بإخبار بعد انتشار هذا الفيديو

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أعلن النائب كريم كبارة في بيان، أنه "تقدم بإخبار لدى فصيلة السويقة، بعد انتشار الفيديو الذي يظهر صهريجين يفرغان مياه المجارير في نهر أبو علي، للادعاء على السائقين وأصحاب الصهريجين ومن يقف خلفهما، وكل من يظهره التحقيق شريكا في هذه الجريمة البيئية".وأكد كبارة أن "هذه الجريمة تشكل كارثة بيئية تضر بمياه نهر أبو علي وبالمزروعات التي تتغذى من مياه النهر، وبالثروة السمكية في البحر حيث يصب النهر".