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لبنان

مصرع سائق دراجة نارية بحادث صدم على الطريق العام لمستديرة فيطرون

Lebanon 24
11-07-2024 | 13:42
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قضى شابا يستقل دراجته النارية قضى، مساء اليوم، في حادث صدم على الطريق العام لمستديرة فيطرون – كسروان.
وحضرت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر، ونقلته إلى مستشفى "سان جورج" في عجلتون، وبدأت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة سائق السيارة، الذي فر إلى جهة مجهولة.  (الوكالة الوطنية)
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