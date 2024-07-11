مصرع سائق دراجة نارية بحادث صدم على الطريق العام لمستديرة فيطرون

قضى شابا يستقل دراجته النارية قضى، مساء اليوم، في حادث صدم على الطريق العام لمستديرة فيطرون – كسروان.

وحضرت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر، ونقلته إلى مستشفى "سان جورج" في عجلتون، وبدأت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة سائق السيارة، الذي فر إلى جهة مجهولة. (الوكالة الوطنية)

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