توتر شديد وانتشار للجيش وقتيلة في وادي خالد.. ماذا جرى؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال بين كل من المدعو "م.ع" و آخر من آل "و"، تطور لاحقاً الى اطلاق نار كثيف بين كلا الطرفين، وذلك في بلدة المحطة في وادي خالد العكارية.ووفقاً للمعلومات، تسبب اطلاق النار باصابة السيدة "ح.ا" بطلق ناري في ظهرها عن طريق الخطأ، وتوفيت على الفور. وتم نقلها لاحقاً الى مستشفى السلام في القبيات بواسطة الصليب الأحمر.وعرف ان البلدة المذكورة تشهد توتر شديد واغلاق للمحلات التجارية على اثر الاشكال وسقوط قتيلة.ويعمل الجيش على الانتشار في المنطقة خوفاً من تجدد الاشكال الذي عرف انه حصل على خلفية معبر ابو عصام في منطقة المحطة الذي يعد للتهريب.