بشأن تحطيم باصات النقل العام.. هذا ما طلبه وزير الداخلية من قوى الأمن

وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، كتابا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، للتحقيق في واقعة تحطيم باصات النقل العام التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا، وتعرض بعض الركاب للإعتداء والسائقين للتهديد، كما اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية.

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