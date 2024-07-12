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لبنان

"شائعة" تلاحق نائباً.. ومكتبه يُعلن أمراً عن "صحته"!

Lebanon 24
12-07-2024 | 13:40
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نفى المكتب الإعلامي للنائب غسان سكاف في بيان، "الشائعات التي يتداولها بعض المواقع الإلكترونية في شأن الأزمة الصحية التي تعرض لها".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "النائب سكاف خضع لعملية جراحية منذ أكثر من شهر، وهو يتماثل للشفاء، وسيستأنف نشاطه السياسي والطبي خلال أيام معدودة".
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وتمنى على "وسائل الاعلام ومواقع التواصل تحري الدقة والأمانة المهنية في نشر الخبر، حرصا على صدقية الوسائل الإعلامية"، آملاً "التواصل مع المكتب الإعلامي قبل نشر أي معلومات قد تكون مضللة ولغايات ليست بريئة".
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