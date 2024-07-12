"شائعة" تلاحق نائباً.. ومكتبه يُعلن أمراً عن "صحته"!

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "النائب سكاف خضع لعملية جراحية منذ أكثر من شهر، وهو يتماثل للشفاء، وسيستأنف نشاطه السياسي والطبي خلال أيام معدودة".وتمنى على "وسائل الاعلام ومواقع التواصل تحري الدقة والأمانة المهنية في نشر الخبر، حرصا على صدقية الوسائل الإعلامية"، آملاً "التواصل مع المكتب الإعلامي قبل نشر أي معلومات قد تكون مضللة ولغايات ليست بريئة".