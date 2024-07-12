مداهمات للجيش وتوقيفات في بعلبك.. هذا ما عثر عليه (صورة)

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أعلنت قيادة الجيش، في بيان مساء اليوم، ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة ايعات – بعلبك وأوقفت المواطنين (س. ز.) و(ع. ش.) و(م. ش.) لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية".وتابع البيان: "كما أوقفت السوري (ا.د.) لدخوله إلى الأراضي اللبنانية خلسة. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".