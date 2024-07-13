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لبنان

نقليات مياه بأسعار مرتفعة.. وتواطؤ!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2024 | 02:45
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لفت مصطافون في بعض القرى المتنية إلى أنّ انقطاعا مستغربا في عملية إمداد المياه شهدته مناطقهم بدءًا من شهر حزيران حيث احتل المشهد أصحاب الخزانات الذين باتوا الحل البديل لتأمين المياه خلال فترة الانقطاع، علمًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين غالبا ما يتهم السلطات المحلية بعملية تواطؤ بينها وبين أصحاب خزانات المياه.
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وأشار مواطنون إلى أن أسعار نقليات المياه ارتفعت بشكل مفاجئ منذ أن توقفت الجهات المعنية عن تسليم المياه إلى المنازل، حيث تراوحت بين 15 و25 دولاراً، مسجلة ارتفاعًا يتراوح بين 30 و 60%.

المصدر: لبنان 24

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