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لبنان

ميقاتي تلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا: نسعى لمعالجة الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة

Lebanon 24
13-07-2024 | 04:56
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في المنطقة.
 
وشدد الوزير البريطاني على "السعي لمعالجة الاوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل معاً من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، مشيراً الى "انه سيقوم بزيارة للبنان في وقت قريب"، وقال: "لقد أثرت مخاوفي بشأن تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير".
 
كذلك، اعتبر لامي أن "توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد، وتريد المملكة المتحدة أن ترى هذا الأمر يتم حله سلميا من خلال تسوية تفاوضية".
 
 
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