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لبنان

المرتضى: بري مدرسة وطنية تعلّم السيادة

Lebanon 24
13-07-2024 | 06:42
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قال وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيان إن "الرئيس نبيه بري مدرسةٌ وطنيةٌ تُعلِّمُ السيادة والوحدة والحريّة والدفاع عن الحقّ وتقبّل الآخر، وسوى ذلك من القيم. وقد اكتسب بفضل ملَكاته الشخصية وطول تمرّسه بالشأن الوطني، حنكةً لا يُرقى إليها، ورحابةَ صدرٍ لا تُضاهى، وقدرةً على ابتكار الحلول في عزّ الأزمات، وهو يفعلُ ذلك كلّه من أجل لبنان بأبنائه كافة ومناطقه جميعها دون تمييز".
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وتابع: "إن كان الرئيس يلقى اليوم نفورًا من بعض السياسيين يتجلّى في مواقف مسيئة وتصريحات قاسية وإشاعات ليست من الحقيقة بشيء، فلا بأس، لأنّ هذه الحال تشبه حال بعض التلامذة مع مدرستهم". 

وختم المرتضى:" غدًا سيكبر هؤلاء التلاميذ وينضجون ويتحوّل ذلك فيهم إلى محبةٍ واحترام". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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