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لبنان

"حزب الله" يعلن استخدام صاروخٍ جديد.. ما هي تسميته؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 11:42
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.
وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت انتشاراً لجنود العدو في موقع حانيتا بواسطة صاروخٍ من نوع "فلق"، مشيراً إلى أنَّ العملية الثانية موقع المطلة بصاروخ "جهاد". 
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