"حزب الله" يعلن استخدام صاروخٍ جديد.. ما هي تسميته؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت انتشاراً لجنود العدو في موقع حانيتا بواسطة صاروخٍ من نوع "فلق"، مشيراً إلى أنَّ العملية الثانية موقع المطلة بصاروخ "جهاد".