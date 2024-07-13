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لبنان
بيانٌ يخص لبنان وحزب الله.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟
Lebanon 24
13-07-2024
|
12:09
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مهاجمة منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"حزب الله" وذلك في منطقة حولا - جنوب لبنان.
وزعم جيش العدو أن تلك المنصة استخدمها الحزب لإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة معيان باروخ، مشيراً إلى أنهُ هاجم أيضاً منصة صواريخ تم إطلاق قذائف منها باتجاه مستوطنة زرعيت في وقتٍ سابق من هذا اليوم.
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كذلك، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى في منطقة عيتا الشعب اللبنانية، بذريعة أنه يضم مقاتلين من"الحزب" داخله.
مع هذا، فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه على
إثر التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 3.30 بعد الظهر في كريات شمونة، تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ اجتازت الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه تمّ اعتراض معظمها، فيما لم تُسفر عن وقوع إصابات.
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