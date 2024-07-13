بيانٌ يخص لبنان وحزب الله.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مهاجمة منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"حزب الله" وذلك في منطقة حولا - جنوب لبنان.

وزعم جيش العدو أن تلك المنصة استخدمها الحزب لإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة معيان باروخ، مشيراً إلى أنهُ هاجم أيضاً منصة صواريخ تم إطلاق قذائف منها باتجاه مستوطنة زرعيت في وقتٍ سابق من هذا اليوم.

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كذلك، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى في منطقة عيتا الشعب اللبنانية، بذريعة أنه يضم مقاتلين من"الحزب" داخله.