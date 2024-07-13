Advertisement

لبنان

بيانٌ يخص لبنان وحزب الله.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1222358-638564948831044025.jpg
Doc-P-1222358-638564948831044025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مهاجمة منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"حزب الله" وذلك في منطقة حولا - جنوب لبنان.
وزعم جيش العدو أن تلك المنصة استخدمها الحزب لإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة معيان باروخ، مشيراً إلى أنهُ هاجم أيضاً منصة صواريخ تم إطلاق قذائف منها باتجاه مستوطنة زرعيت في وقتٍ سابق من هذا اليوم.
Advertisement
كذلك، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى في منطقة عيتا الشعب اللبنانية، بذريعة أنه يضم مقاتلين من"الحزب" داخله.
مع هذا، فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه على إثر التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 3.30 بعد الظهر في كريات شمونة، تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ اجتازت الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أنه تمّ اعتراض معظمها، فيما لم تُسفر عن وقوع إصابات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-07-13
13:37 | 2024-07-13
13:28 | 2024-07-13
13:18 | 2024-07-13
12:26 | 2024-07-13
11:52 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24