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لبنان

طوني فرنجية: انجاز الاستحقاق الرئاسي يكون بالحوار الداخلي

Lebanon 24
14-07-2024 | 12:23
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اشار النائب طوني فرنجية الى أنّ "لبنان في هذه الظروف أحوج ما يكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، والحرص على إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يكون بانتظار المعادلات والتوازنات والمبادرات الاقليمية والدولية انما بالذهاب إلى حوار داخليّ صريح وغير مشروط بين مختلف القوى اللبنانية".
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وجدد فرنجية خلال لقاءٍ عبر تطبيق "زووم" جمعه باللجنة الإدارية الجديدة لـ "تيار المردة" في سيدني، التأكيد على "دور الاغتراب اللبناني باعتباره الطاقة الأساسية للبنان الذي بالتعاون بينه وبين الطاقات في الداخل اللبناني يمكن طرح الحلول لواقع لبنان المأزوم لاسيما في شقه الاقتصادي".


خلال اللقاء، رحّب فرنجية بأعضاء اللجنة الإدارية الجدد وتمنى لهم النجاح في مهامهم الجديدة "التي لا بد لها من أن تُبنى على أرضية من التعاون والتواصل مع جميع المنتمين إلى تيار المردة في سيدني كما مع كلّ فئات المجتمع الاغترابي".


كما نوّه "بدور المرأة وعنصر الشباب داخل اللجنة".
 
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