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لبنان

حرائق في عدد من المناطق.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-07-2024 | 13:17
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شبّ حريق كبير في وادي بشنين زغرتا بعد ظهر اليوم امتد الى معظم أنحاء البلدة نتيجة الرياح القوية حيث تمكنت فرق الإطفاء في عدد من مراكز الدفاع المدني في قضاء زغرتا بمؤازرة وحدات من الجيش وطوافة عسكرية من السيطرة على الحريق الكبير.
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 وأتت الأضرار على مساحة شاسعة من الأشجار المثمرة والبرية المتنوعة والأعشاب اليابسة.

كما واندلع حريق في جبل كفريا الهري شكا خلف شركة الهولثيم حيث امتد الحريق نتيجة سرعة الرياح أيضا وقد عمل عناصر الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش والمخابرات على اخماده والسيطرة عليه 

فيما أتت الأضرار على الأحراج والأشجار البرية المتنوعة والأعشاب اليابسة وقد تسببت الحرائق في حالة هلع لدى المواطنين نتيحة إقتراب ألسنة اللهب من بعض المنازل
 
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