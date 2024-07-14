حرائق في عدد من المناطق.. اليكم التفاصيل

Advertisement

شبّ حريق كبير في وادي بشنين زغرتا بعد ظهر اليوم امتد الى معظم أنحاء البلدة نتيجة الرياح القوية حيث تمكنت فرق الإطفاء في عدد من مراكز الدفاع المدني في قضاء زغرتا بمؤازرة وحدات من الجيش وطوافة عسكرية من السيطرة على الحريق الكبير.وأتت الأضرار على مساحة شاسعة من الأشجار المثمرة والبرية المتنوعة والأعشاب اليابسة.كما واندلع حريق في جبل كفريا الهري شكا خلف شركة الهولثيم حيث امتد الحريق نتيجة سرعة الرياح أيضا وقد عمل عناصر الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش والمخابرات على اخماده والسيطرة عليهفيما أتت الأضرار على الأحراج والأشجار البرية المتنوعة والأعشاب اليابسة وقد تسببت الحرائق في حالة هلع لدى المواطنين نتيحة إقتراب ألسنة اللهب من بعض المنازل