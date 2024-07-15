أمن الدولة في الشمال تُخلي بلدة من النازحين السورييّن

قامت دوريّات من مديريّة أمن الدولة في الشمال – مكتب أميون، بإخلاء بلدة كفرحزير من النازحين السوريّين، الذين كانت قد أنذرتهم قبل فترة، بوجوب إخلاء أماكن سكنهم لعدم استحواذهم على الوثائق القانونيّة المناسبة.

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