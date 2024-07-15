احمد الحريري من دار الفتوى: أي انتصار لبناني يكون بالوحدة الوطنية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على رأس وفد.



وبعد اللقاء، قال الحريري: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحته وجرى تأكيد المرجعية الوطنية لدار الفتوى، واللحظة الحساسة التي نعيشها بالبلد، وأكد سماحته ضرورة عدم بقاء المؤسسات الموجودة في البلد فارغة وبخاصة رئاسة الجمهورية، لما في ذلك من تأثير على الوضع العام في لبنان. وكانت جولة أفق على كل الأمور الحاصلة محليًا وإقليميًا والقائمة على مبدأ الإبادة الجماعية التي تحصل في غزة، وأكد سماحته أنَّ هذا الموضوع لا أحد يزايد على موقفنا من القضية الفلسطينية، كلنا مع أهلنا في فلسطين وغزة كي تنتهي هذه الحرب التي بدأها الإسرائيلي، وأصبحت اليوم تؤثر على سياسات كل الدول في العالم، رأينا كيفية تأثيرها في الانتخابات الفرنسية البرلمانية، وكيفية تأثيرها في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، وكيفية تأثيرها حتى على الانتخابات الأمريكية، قبل المناظرة الشهيرة التي حصلت بين المرشحين".

Advertisement

وأضاف: "فمن هذا المنطلق أكدنا أنَّ أي انتصار على العدو الإسرائيلي يكون بالوحدة، الوحدة الفلسطينية الفلسطينية، وعدم تمكن الإسرائيلي من إيقاعِ الفتنة بين الفلسطينيين، وأي انتصار لبناني يكون طبعًا بالوحدة الوطنية، وعدم تشتت اللبنانيين وذهابهم إلى معارك جانبية في لحظة الإسرائيلي محشور فيها، في لحظة نرى فيها الانقسام الحاصل في المجتمع الإسرائيلي بشكل يومي، فالخطير اليوم أن ندع الإسرائيلي يرمي بهذه الفتن على مجتمعاتنا، وبخاصة في لبنان وفي فلسطين".



كما استقبل المفتي دريان وفد وقف البِرِّ والإحسان، برئاسة النائب السابق الدكتور عمار حوري، الذي قدَّم له التهنئة بالعام الهجري الجديد، وكذلك لمناسبة رجوعه بالسلامة بعد أدائه مناسك الحج، ووضعه في" أجواء النجاحات التي يُحققها وقف البِرِّ والإحسان، وتحققها جامعة بيروت العربية"، وقال:"تطرقنا إلى مبادرة البِرِّ والإحسان للتعاون التي نتابع خطواتها، وسيكون هناك خطوات لاحقة مع سماحته، من أجل إنجاز خطوات تنفيذية إن شاء الله".



والتقى مفتي الجمهورية سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وجرى التداول في الشؤون العامة.