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لبنان

المرتضى التقى ممثل حركة "حماس" في لبنان.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:21
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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي، وتداول واياه في الاوضاع والتطورات الحاصلة في المنطقة.

 
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