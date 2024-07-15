المرتضى التقى ممثل حركة "حماس" في لبنان.. وهذا ما تم بحثه

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي، وتداول واياه في الاوضاع والتطورات الحاصلة في المنطقة.





Advertisement