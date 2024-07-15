Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل المكاري وكبارة وبهاء الحريري

Lebanon 24
15-07-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1222953-638566651630498003.jpg
Doc-P-1222953-638566651630498003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وزير الإعلام زياد المكاري.

كذلك، استقبل عون سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
Advertisement

واستقبل قائد الجيش الملحق العسكري السعودي العقيد الركن البحري فواز المطيري، وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

واستقبل عون أيضاً بهاء الدين الحريري، الذي أشاد بـ"جهود الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-07-15
13:51 | 2024-07-15
13:30 | 2024-07-15
13:29 | 2024-07-15
13:12 | 2024-07-15
13:00 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24