قائد الجيش استقبل المكاري وكبارة وبهاء الحريري

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كذلك، استقبل عون سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.واستقبل قائد الجيش الملحق العسكري السعودي العقيد الركن البحري فواز المطيري، وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.واستقبل عون أيضاً بهاء الدين الحريري، الذي أشاد بـ"جهود الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره".