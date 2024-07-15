أفادت التقارير بأنّ المستهدف بالغارة الإسرائيلية التي طالت سيارة عند الحدود بين لبنان وسوريا، هو رجل الأعمال السوري محمد براء القاطرجي.

وأشارت المعلومات إلى أن الشخصية المستهدف تعتبر من المقربين جداً إلى الحكومة السورية، موضحةً أنّ قاطرجي كان إلى جانب شخصٍ آخر داخل السيارة التي تم قصفها بواسطة طائرة مُسيّرة.