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لبنان
شيخ العقل اتصل بوزير التربية لمعالجة ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
16-07-2024
|
09:57
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي خلال لقائه وفد لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، جاء ليطلعه في دار الطائفة في بيروت على أوضاع المتعاقدين في الجامعة وخصوصاً ملف التفرّغ، فأفاده الوزير الحلبي أنه مهتم بإدراج الملف ضمن بنود اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، وقد أبدى شيخ العقل" اهتماماً بهذا الملف لجهة إقراره ووضعه موضع التنفيذ" وذلك بحضور المستشارين الشيخين الدكتولر نابغ ذبيان والدكتور رمزي سري الدين.
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كما استقبل الشيخ أبي المنى وفداً من "جمعية LDC" لاطلاعه على المؤتمر الذي ستقيمه الجمعية من 30 تموز ولغاية 1آب ويتخلّله محاضرات دينية واجتماعية ونفسية وصحية.
كذلك استقبل رئيس جمعية "هلا صور الثقافية الاجتماعية" الكاتب الدكتور عماد سعيد، الذي قدّم له مجموعة من اصداراته، منها كتابه الثاني عشر "أمضي الى حزني فرحا".
وعقد شيخ العقل اجتماعاً مع اللجنة القانونية في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي نشأت هلال والأعضاء، للبحث بمواضيع ذات الصلة.
وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه وفداً من مشايخ آل أبي فرج من الشويفات، لاطلاعه على الترميم الحاصل في مجلس آل أبي فرج. كذلك استقبل القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، بحضور الشيخين حمزة كوكاش وراجح عبد الخالق ورئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى، ووفد من مشايخ عماطور، لدعوته لزيارة المجلس الجديد في البلدة.
ومن زوّار شيخ العقل الدكتور نزيه أبو شاهين، ووجيه صبح معتمد مشيخة العقل في تكساس و ندى فرحات لوضعه في برنامج المخيم الصيفي الروحي للشباب المغترب، كامل مزهر وفادي نصر لتنسيق رعاية الشيخ أبي المنى والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بخصوص "المؤتمر الاغترابي الأول للتنمية المحلية" الذي سيعقد الخميس القادم 18 الجاري في حمانا، وعضوا المجلس المذهبي رياض عطا لله ومنير بركات، و خالد شميط من وزارة الاشغال العامة بحضور رئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى.
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