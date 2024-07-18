وقع بقبضة "الاستقصاء" بعد عملية رصد.. إليكم ما قام به قبل أسبوعين

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في اطار متابعتها بتوقيف المطلوبين وبعد ان كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السلب بقوة السلاح، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من توقيف المدعو "ج.ج"، بعد عملية رصد وتعقب، وذلك في منطقة التبانة طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".يذكر ان الموقوف نفذ منذ حوالى الاسبوعين عملية سلب بقوة السلاح لاحد الاشخاص في منطقة الملولة في طرابلس، حيث اطلق النار عليه وسلبه دراجته النارية وفر بها الى جهة مجهولة.وقد بوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص.