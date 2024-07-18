بالصور.. حملة إزالة التعديات والمخالفات في ابي سمراء مستمرة

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استكملت حملة ازالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة لليوم الثاني على التوالي في منطقة ابي سمراء طرابلس، تحت اشراف الجيش والمخابرات وقوى الامن الداخلي وشرطة بلدية طرابس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وعملت الآليات اليوم على رفع بقايا المخالفات من الطرقات وتنظيف مكانها.