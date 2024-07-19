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لبنان

بعد العطل العالميّ... ما هو وضع "أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش"؟

Lebanon 24
19-07-2024 | 05:04
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أعلن مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنّ "الشبكة الوطنية لم تتأثر جراء الخلل العالمي".
 
 
وأضاف كريدية لـ"الجديد": "لا أعطال في "أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" حتى الآن".
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