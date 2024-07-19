أعلن مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنّ "الشبكة الوطنية لم تتأثر جراء الخلل العالمي".

وأضاف كريدية لـ"الجديد": "لا أعطال في "أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" حتى الآن".