رعد: نحن أمام أيام قليلة وينكشف المسار

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "الذين لا يفهمون فلسفة قتالنا، هم لا يعرفون مصلحتهم وهم غارقون في لؤمهم وفي كراهيتهم للانسانية وليس فقط للحقيقة والعدالة ، هم ألفوا أن يكونوا خدما وحلفاء للمستكبرين وأدوات بين أيديهم".

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وقال رعد خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة كفرتبنيت للشهيد علي حسن نحلة: "لا ضير عندهم ألا يفكر أحد من اللبنانيين باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فهذه المنطقة لا تستأهل بالنسبة للبعض بذل الدماء وتوتير الأوضاع وشن حرب ضد الصهاينة، فهم يراهنون على ما يسمونه عدالة أميركا وفرنسا وأوروبا من أجل منحنا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، في الوقت الذي لا يزال العدو يرواغ بالنسبة للنقطة الحدودية B1 في منطقة الناقورة".



وأضاف :"هؤلاء يستجدون النعمة بالمذلة ولا يعرِفون طريق الهناء والحرية والكرامة الإنسانية".



وتابع: "نحن أتلفنا أعصاب العدو من موقع مساندتنا لأهل غزة ولمقاومتهم، وأحبطنا مشروعه وأسقطنا أهدافه وصدعنا بنيته الأمنية والعسكرية وزرعنا الخلافات في حكومته ومجتمعه وأدخلنا اليأس إلى قلوب المستوطنين الذين يحلمون بالعودة إلى مستوطناتهم وخصوصا في الجليل الأعلى"، لافتا الى أن " رئيس حكومة العدو ما زال يراهن على أن يأتي في الولايات المتحدة الأميركية رئيس يواصل دعمه من أجل أن يوفر له فرصة لتحقيق صورة نصر يخرج بها من هذه الحرب العدوانية التي شنها".



وقال :"العدو في الحقيقة لا يتوقع نصرا وإن تشدق رئيس حكومته بأنه مصر على تحقيق النصر المطلق وهو يغرق في الفشل المطلق. لذا نحن أمام أيام قليلة وينكشف المسار".



وختم النائب رعد :"دعونا نصبر بعض أيام وسنرى الأفق وكيف يتقرر المناخ الذي نمضي فيه. لن نتردد ولن نتخلى عن خيارنا المقاوم ولن نضعف أمام جبروت الطغيان والإحتلال وسيضطر العدو في نهاية المطاف إلى أن يقبل بالواقع الذي وصل إليه من خذلانٍ وفشلٍ ذريع".