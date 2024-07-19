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لبنان

نداء وإرشادات من "قوى الأمن".. خبرٌ ضروري جداً!

Lebanon 24
19-07-2024 | 11:31
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طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان اليوم، من المواطنين التقيد بإرشادات السلامة العامّة، والانتباه لحالة البحر وعدم المجازفة أثناء السباحة أو خلال تواجدهم في محيط مجاري الأنهار والبرك الطبيعية.
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وجاء في البيان: "تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الغرق، لا سيّما تلك التي يتعرض لها الأطفال والشباب أثناء السباحة أو خلال تواجدهم في محيط مجاري الأنهار والبرك الطبيعية، وقد سجلت الفترة الممتدة من 1-1-2020 لغاية 22-5-2024 وقوع /221/ حادث غرق، أسفر عن وفاة /255/ ضحية من بينهم /127/ قاصرًا.

لذلك، تهيب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالمواطنين الكرام، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أولادهم، اتباع النصائح والإرشادات التالية أثناء السباحة:

التقيّد بإرشادات السلامة العامّة، والانتباه لحالة البحر وعدم المجازفة.
عدم السباحة في الأماكن غير المسموح السباحة فيها أو التّي تعدّ خطيرة من حيث موقعها.
عدم القفز في الماء من أماكن مرتفعة (الشك).
عدم ترك الطفل يسبح أو يلعب بالمياه بمفرده ودون مراقبة.
ارتداء السترة الخاصة بالسباحة ولاسيما سترة النجاة الخاصة بالأطفال الذين لا يحسنون السباحة، وعدم السباحة باللباس الكامل.
منع الأولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها.
تجنب السباحة بعد تناول الطعام بشكل مباشر، وعدم تناول المشروبات الكحولية.
توخّي الحذر عند الاقتراب من ضفاف الأنهار والبرك الطبيعية.
تجنّب السباحة في الأنهر والبرك الزراعية".
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