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لبنان

بوصعب يدعو إلى "استقالة جماعية"!

Lebanon 24
19-07-2024 | 16:06
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أعربَ البطريرك يوحنا العاشر يازجي عن أمله بأن يكون لبنان بأمانٍ وسلام واستقرار، مشدداً على وجوب انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.
وخلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في بلدة ضهور الشوير، اليوم الجمعة، قال يازجي إنّ لبنان رسالة ولن يتمّ تركه، وأضاف: "أمامنا تحديات كبيرة على كل المستويات ونحن ثابتون ومستمرّون في هذه الأرض وعلينا أن نحافظ على قيمنا ومبادئنا وعائلاتنا".
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وأكمل: "نحنُ مدعوون إلى أن نتمسّك بأرضنا وأن نرتبط بلبنان رغم كل الظروف القاسية وما يحصل في غزة والجنوب يؤلمنا ولنلملم بعضنا البعض".
بدوره، دعا بوصعب المسؤولين اللبنانيين للإعلان عن فشلهم بالاتفاق على انتخاب رئيسٍ، وقال: "علينا أن نتقدّم باستقالة جماعية لإعادة تكوين السلطة".

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