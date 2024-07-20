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لبنان

حريق كبير في طورزيا الجبيلية.. وعناصر الدفاع المدني تعمل على اخماد

Lebanon 24
20-07-2024 | 02:16
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اندلع حريق كبير قبيل منتصف الليل، في بلدة طورزيا قضاء جبيل، امتدت نيرانه الى بلدات علمات المجاورة، وعملت عناصر الدفاع المدني حتى ساعات الفجر الاولى على اخماده.
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