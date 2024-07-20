حريق كبير في طورزيا الجبيلية.. وعناصر الدفاع المدني تعمل على اخماد

اندلع حريق كبير قبيل منتصف الليل، في بلدة طورزيا قضاء جبيل، امتدت نيرانه الى بلدات علمات المجاورة، وعملت عناصر الدفاع المدني حتى ساعات الفجر الاولى على اخماده.

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