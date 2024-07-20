مقدّمات النشرات المسائيّة

مقدمة تلفزيون "أل بي سي"
اعتبارًا من الإثنين، الأنظار موجهة إلى واشنطن، لا لمتابعة مسار الضغط في اتجاه تخلي الرئيس بايدن عن الاستمرار في الترشح وحسب، بل لرصد حركة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته العاصمة الاميركية، التي ستتوج بالخطاب الذي يلقيه أمام مجلسي النواب والشيوخ.
تكتسب الزيارة اهمية مضاعفة لأنها تتزامن مع التطورات التي تشهدها الولايات المتحدة في السباق إلى البيت الأبيض، والسؤال المحوري الذي يطرحه كثيرون: "هل من ضمن برنامج نتنياهو لقاءُ المرشح دونالد ترامب؟".
يتوجه نتنياهو إلى واشنطن وليس في جعبته اي ملف عن الاتفاق على أي صفقة، بعدما فشلت كل الجهود المبذولة لبلورة صيغة لمقترح صفقة الاسرى .
وعشية الزيارة، وغداة وصول المسيرة الحوثية إلى تل ابيب، ردت اسرائيل بسلسلة من الغارات الجوية استهدفت ميناء الحديدة اليمني، فشبّت حرائق هائلة في خزانات النفط في الميناء.
واشنطن في هذه الاثناء منهمكة في ما يمكن اعتباره ورطة الديموقراطيين، ومن مؤشراتها: حملات جمع التبرعات لإعادة انتخاب بايدن معلقة، حتى مع تخطيط الحزب الديمقراطي تسريع إعلان ترشيحه، وتعهدَه مواصلة السباق.
مقدمة تلفزيون "أن بي أن"
اعطوني عشرة أيام من الحوار بين الكتل النيابية كافة وخذوا انجازا لهذا الاستحقاق. هي ببساطة خارطة الطريق المنطقية التي يؤكد عليها دوما رئيس مجلس النواب نبيه بري لا سيما ان الحوار بين الكتل هو من اجل التوصل الى إتفاق إما على مرشح أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مرشحين يتم التوافق عليهم خلال سبعة او عشرة ايام من اجل الذهاب الى قاعة المجلس النيابي وانجاز الانتخابات بنصاب نيابي دستوري ووطني فهل هناك من يسمع؟هل هناك ارادة وطنية حقيقة لإنهاء حالة الشغور الرئاسي؟ الجواب:"مش دايما الحق عالطليان"
ولأنه مؤمن بأن كل الطرق تؤدي الى روما، أثنى الرئيس بري على العلاقات الطيبة والصداقة مع الكرسي الرسولي الذي يولي إهتماما خاصا لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما عبر عنه امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال PIETRO PAROLIN خلال زيارته لبنان.
مواقف رئيس المجلس جاءت خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "أفينيري" التابعة للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية حيث استبعد حصول عدوان إسرائيلي واسع على لبنان.
وبالحديث عن العدوان، لم تهدأ الجبهة الجنوبية حيث استهدفت مسيرة معادية سيارة رباعية الدفع عند طريق مثلث الوزاني -الخيام، كما شن الطيران الحربي المعادي غارة بصاروخين استهدفت منزلين في بلدة حولا وأدت الى وقوع اصابات.
في المقابل، اعلنت المقاومة استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقع المنارةونشرت مشاهد من استهدافها دبابة ميركافا في موقع حدب يارين.
في الشأن الفلسطيني، وعشية زيارة بنيامين نتنياهو المرتقبة الى واشنطن، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس وزراء العدو متردد في التصديق على صفقة مع حركة حماس، وهو لم يأذن حتى الآن لوفد المفاوضات بالعودة إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
وفي تطور مهم، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحالة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.
مقدمة تلفزيون " ام تي في"
من يكسِب الكباشَ بين الثنائيِّ الشيعيّ والمعارضة، في المواجهة السياسيّة على طريق إنهاء الشغور بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة؟ كتلة رئيس البرلمان نبيه بري أجّلت اللقاءَ مع المعارضة، والأمرُ نفسُه مرجّحٌ مع كتلة الوفاء للمقاومة... موقفٌ يؤشّر إلى أن شرط الحوارِ أو التشاورِ برئاسة بري، حجّةٌ بالكاد تخفي نيّةَ ترحيلِ الإنتخاباتِ الرئاسية إلى ما بعدِ وضوحِ مسارِ الحرب في غزة، ومسارِ المفاوضات السريّة في مسقَط بين الإدارةِ الأميركية وإيران.
في هذه الاثناء، يشغَلُ الحدثُ الأميركي كلَّ الأوساط، حيث يعاني الحزبُ الديمقراطي مخاضاً داخلياً لإقناع الرئيس بايدن بالتنحّي من السباق الرئاسي، لإعادةِ تصويبِ مسارِ الحملة، وضمانِ الحد من التراجع في مجلسي الشيوخ والنواب... فيما بايدن بحال نكرانٍ إزاءَ الضغطِ للتنحي، ويُفترض ان يَحسم المسارَ مؤتمرُ الحزبِ الديمقراطي في آب.
أما الحدث الأبرز، فتصدّرته الغاراتُ الإسرائيلية على مدينة الحُديدة اليمنية، ردّاً على هجوم الحوثيّين بالمسيّرات على تل أبيب، ويلفت في الرد، منحُ الولاياتِ المتحدة لإسرائيل "كلمة المرور" لاستعمالها طائرات أف35 المتطورة في أعمال عسكريّة، وهو أمرٌ ممنوعٌ على دول أخرى تمتلكُها.
مقدمة تلفزيون "المنار"
عندَ ليلِ يافا الطويلِ ما زالَ الصهاينةُ غارقين، وصوتُ المسيرةِ اليمنية التي اصابت قلبَ المنظومةِ الصهيونية صمَ آذانَ المستوطنين عن كل عنترياتِ قادتِهم وتبريراتِ جيشِهم التائهِ بين الخيارات التي احلاها مُرٌ..
ولن يخففَ من مرارتِها عدوانٌ استهدفَ ميناءَ الحديدة، نفذتهُ طائراتٌ حربيةٌ صهيونيةٌ على حاوياتٍ نفطية..
عدوانٌ لن يَقدِرَ على احتواءِ تداعياتِ مُسيّرةِ يافا التي اصابت تل ابيب، بل سيفتحُ بالمقابل حساباً جديداً لليمنيين الاشداءِ مع الصهاينةِ المحتلين، فالبلدُ الذي كان ينتصرُ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطيني، أضيف الى واجباتِه اليومَ القصاصُ على العدوانِ الصهيوني الذي اوقعَ شهداءَ وجرحى..
عدوانُ الحديدة ما زالَ عاجزاً عن تغييرِ الخلاصةِ التي وصلَ اليها كبارُ خبرائِهم وجنرالاتِهم من انَ استهدافَ تل ابيب بالمسيرةِ اليمنيةِ جزءٌ من اخفاقِ السابعِ من اكتوبر، وافقدَهم الردعَ الجوي.
وبدلَ استعادةِ شيءٍ من الردعِ سيزيدُ عدوانُ الحديدة من تعقيدِ المشهدِ على الحكومةِ والجيشِ العبريينِ المُربكينِ المُطَالَبَيْنِ من اغلبيةِ ثلثي المستوطنين بالموافقةِ على صفقةِ تبادلِ الاسرى مع حماس، ووقفِ الحربِ افساحاً في المجالِ لاعادةِ ترميمِ القدراتِ العسكرية والمنظومةِ السياسيةِ في ظلِ التحدياتِ الصعبةِ التي تعصفُ بكيانهم..
تحديات ٌتتعاظم ُكل َيوم ٍعلى شتى الجبهات، يزيد ُمنها صدق ُالوعد لدى المقاومين، الذي تجلى اليوم َبعصف ٍصاروخي ٍجديد ٍأَلَمَّ بشمالِهم المحترق، حيث أدخل َمجاهدو المقاومة الإسلامية الى جدول ِالنيرانِ مستعمرة َدَفنا للمرة ِالأولى ردا ًعلى اعتداءات ِالصهاينة التي طالت مدنيين في برج الملوك. ولن تحميَهم كل ُبروجِهم وتحصيناتِهم من القِصاص ِالذي رسمتهُ معادلات ُالمقاومة ِالجديدة..
ومن جديد ٍكانت صواريخ ُالقسام ِتدك ُمن لبنانَ مواقع َالعدوِ في مستعمرة ِشوميرا في الجليل الغربي، فيما كانت وِحداتُهم على ِارض غزةَ تواصل ُاستهداف َدبابات ِالاحتلال ِمحققة ًاصابات ٍمؤكدة..
اصابات ٌيتكتم ُعنها الاعلام ُالعبري ُكما جيشِهم المطحونةِ عظامُه في قطاع ِغزة بحسَبِ ِالجنرال الشهير اسحاق بريك، الذي اختصر َالمشهدَ قائلاً: جيش ٌيكذِب ُلا يمكنُه الانتصار..