Advertisement

لبنان

البعريني: أما آن الأوان ليستفيق جميع المسؤولين؟

Lebanon 24
21-07-2024 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1224931-638571728762347090.png
Doc-P-1224931-638571728762347090.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني أننا "نحن في لبنان بحاجة الى من يصوّب للمسؤولين بوصلة الحقوق التي من المفترض أن تمنح للبنانيين، من كهرباء وماء وبنى تحتية وطبابة مجانية وتعليم رسمي لائق وضمان للشيخوخة، فضلاً عن الحق بفرص عمل واقرار مشاريع تنموية وأخرى لتحفز الدورة الاقتصادية وفرص العمل في المناطق المسماة "الأطراف"، وهي المناطق الأكثر حرمانًا، وعكار على رأسها".
Advertisement
 
وتساءل البعريبي:" أما آن الأوان ليستفيق جميع المسؤولين والمعنيين ويلتفتوا إلى حقوق الناس، فتكون هي أولويتهم، وعلى أساسها يكون العمل والتخطيط، بدل التلهّي بخطابات تشنيج الوضع ومفاقمة السجالات والصراعات التي تهدم ولا تبني؟".
 
واعتبر أن "ما صدر عن محكمة العدل الدولية يعتبر وثيقة جديدة لإدانة اسرائيل وتكريس حقوق الفلسطينيين"، داعيًا العالم أجمع الى "الضغط من أجل وقف آلة الارهاب الاسرائيلية ومنح الفلسطينيين حقوقهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2024-07-21
10:07 | 2024-07-21
10:01 | 2024-07-21
09:59 | 2024-07-21
09:55 | 2024-07-21
09:41 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24