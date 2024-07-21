بعد تعرّضها للقصف.. إصلاح محطة الكهرباء في مرجعيون

أعلن النائب فراس حمدان عن عودة التيار الكهربائي إلى مناطق واسعة في الجنوب عقب استهداف محطة توزيع الكهرباء في مرجعيون.

وكتب عبر منصة "اكس": "بعد قصف محطة توزيع الكهرباء في مرجعيون من قبل العدو الإسرائيلي مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في الجنوب، وبعد متابعة مع جميع المعنيين، نجحت فرق الصيانة في مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع الجيش وقوات اليونيفيل في إصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي، باستثناء قرية كفرحمام التي تحتاج إلى إجراءات بالتنسيق مع الجيش من أجل إصلاح محوّل البلدة".

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أضاف:" كل التحية والشكر لفرق مؤسسة الكهرباء، الجيش اللبناني، وقوات اليونيفيل الذين استجابوا بسرعة كبيرة ونجحوا بإصلاح الأعطال وعودة التيار الكهربائي مساهمين بتأمين الخدمات الاساسية ودعم مقومات الصمود للمواطنين في الجنوب".