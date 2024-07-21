في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل

تعرّض الطفل ا.د البالغ من العمر 4 سنوات للغرق، أثناء ممارسته هواية السباحة في إحدى المسابح في منطقة راسمسقا.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، نُقِلَ الطفل إلى مستشفى هيكل، وحالته مستقرّة.