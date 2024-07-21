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لبنان

في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل

Lebanon 24
21-07-2024 | 10:07
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تعرّض الطفل ا.د البالغ من العمر 4 سنوات للغرق، أثناء ممارسته هواية السباحة في إحدى المسابح في منطقة راسمسقا.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، نُقِلَ الطفل إلى مستشفى هيكل، وحالته مستقرّة.
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