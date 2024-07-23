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لبنان

"حزب الله"...خطة واضحة ولا مناقلات جديدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-07-2024 | 01:30
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مع تزايد الحديث عن امكانية توسع المعركة او تزايد حدة الاستهدافات جنوب لبنان، بات السؤال عن النازحين من القرى الجنوبية .
وبحسب مصادر مطلعة فان "حزب الله" وضع خطة واضحة شملت المناطق الامنة التي يمكنهم النزوح اليها، وكيفية رعايتهم وتأمين المساعدات الغذائية لهم..
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وتشير المصادر الى ان الحزب يعتبر ان تعزيز وضع النازحين امر اساسي ومهم بالنسبة اليه يوازي مسألة اعادة الاعمار للمنازل التي تدمرت خلال هذه الحرب.
وفي سياق متصل، سرت في الآونة الأخيرة معلومات مفادها أن "حزب الله" أجرى "مُناقلات جديدة" في صفوف قادة ميدانيين وتحديداً ضمن قوة "الرضوان" التابعة له.
لكن مصادر مقربة من "حزب الله" نفت لـ"لبنان24" حدوث أي أمرٍ "سلبي" على صعيد قيادات الحزب، مشيرة إلى أنّ الأخير يقوم فقط بملأ الفراغ الناجم عن عمليات الاغتيال وفق أسس تنظيمية مُحدّدة بإشراف المجالس المعنية ضمن الحزب، في حين أنه لا تعديلات أو تبديلات جوهرية على الهيكلية التنظيمية كما يُشاع.
وأشارت المصادر إلى أنَّه ليس صحيحاً ما يُقال عن تبديلات محورية داخل قوة الرضوان، مُعتبرة أن هذا الأمر "كلامٌ بكلام".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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