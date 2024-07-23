بعد سرقة درّاجته الناريّة بساعة.. ماذا فعلت أمن الدولة؟

أوقفت مديريّة أمن الدولة في النبطيّة الفلسطينيّ (ع. ش.)، بعد قيامه بسرقة درّاجة ناريّة للّبنانيّ (ع. ع. ) ، وأحيل الأوّل على التحقيق حيث اعترف بما نُسب إليه.

وفي التفاصيل، نشر اللبناني (ع.ع) مقطعاً عبر صفحته على الفيسبوك، بعد سرقة درّاجته الناريّة من تحت جسر كفرّمّان، يناشد فيها المواطنين مساعدته على استعادتها، وهو مهجّر بسبب الحرب إلى بلدة كفرّمّان. وبعد المتابعة والرصد، تمكّنت مديريّة أمن الدولة في النبطيّة من تحديد مكان الدرّاجة المسروقة، محدّدة هويّة السارق، الذي أوقفته بعد أقلّ من ساعة وهو على متنها، وأحالته على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه وإعادة المسروق إلى صاحبه.