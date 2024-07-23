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أعلن "حزب الله" اليوم عن شن العديد من الضربات النوعية والثقيلة التي استهدفت مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان، إذ اشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله نفّذ وعده بقصف مناطق ومستوطنات جديدة.في السياق أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من بيان أوضح من خلاله رصد هجمات صاروخية من لبنان، بالاضافة إلى استهداف مواقع في الجنوب زعم أنّها تابعة للحزب.وقال أنّه "بعد إطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل جوي إلى شمال إسرائيل، تم تحديد العديد من الأهداف الجوية المشبوهة التي تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم اعتراض العديد من الأهداف والتعرف على عدة ضربات في منطقة جبل ميرون. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".أضاف:" وبعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل، تم رصد عدد من القذائف وهي تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم اعتراض معظم القذائف وتسجيل ضربات في مناطق مرجليوت ومسكاف عام وكريات شمونة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.وتعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليًا على إخماد العديد من الحرائق التي اشتعلت نتيجة الهجوم.وقصفت مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي مصادر النيران".وقال الجيش أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت سيارة كان يستقلها عناصر من حزب الله يعملون في منطقة شقرا في جنوب لبنان".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم التعرف على عنصر من حزب الله في أثناء خروجه من موقع إطلاق في منطقة طلوسة في لبنان، حيث "تم إطلاق قذائف باتجاه "بانهاندل الجليل" في وقت سابق من بعد ظهر هذا اليوم"، ثم "قام سلاح الجو الإسرائيلي بضرب العنصر".