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لبنان

بالأرقام... إسرائيل تُعلن حصيلة للضربات التي نفذها "حزب الله"

Lebanon 24
24-07-2024 | 06:29
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 30 بالمئة ممن تمّ إجلاؤهم من الشمال أعلنوا حتّى الآن أنّهم لن يعودوا إلى مستوطناتهم.
 
 
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ 43 مستوطنة تمّ إخلاؤها في الشمال.
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ولفتت إلى إصابة أكثر من 1500 مبنى وسيارة وبنى تحتية في الشمال، وتعطل 6 مناطق صناعية وإغلاق مئات الأعمال بفعل ضربات "حزب الله". (رصد لبنان 24)
 
 
 

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