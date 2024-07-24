بالأرقام... إسرائيل تُعلن حصيلة للضربات التي نفذها "حزب الله"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 30 بالمئة ممن تمّ إجلاؤهم من الشمال أعلنوا حتّى الآن أنّهم لن يعودوا إلى مستوطناتهم.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ 43 مستوطنة تمّ إخلاؤها في الشمال.

Advertisement

ولفتت إلى إصابة أكثر من 1500 مبنى وسيارة وبنى تحتية في الشمال، وتعطل 6 مناطق صناعية وإغلاق مئات الأعمال بفعل ضربات "حزب الله". (رصد لبنان 24)